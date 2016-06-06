Ночью боевики обстреляли контрольный пост "Майорск"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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Кроме того, вчера вечером со стороны подконтрольной незаконным вооруженным формированиям Александровки по контрольном посту «Марьинка» произведено 250 выстрелов из ПК и 100 с АК.

Отмечается, что пограничники в ответ огонь не открывали. Пострадавших среди военнослужащих нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в связи с обстрелами приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО «Зайцево».

С 5 часов утра террористы обстреливали этот контрольный пункт из снайперской винтовки.