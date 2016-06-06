Ночью боевики обстреляли контрольный пост "Майорск"
11:36, 06 июня 2016Война
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Минувшей ночью со стороны населенного пункта Горловка незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли из стрелкового оружия, 120-мм минометов и гранатометов контрольный пост "Майорск".
КПВВ / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
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Кроме того, вчера вечером со стороны подконтрольной незаконным вооруженным формированиям Александровки по контрольном посту «Марьинка» произведено 250 выстрелов из ПК и 100 с АК.
Отмечается, что пограничники в ответ огонь не открывали. Пострадавших среди военнослужащих нет.
Как сообщал УНИАН, сегодня в связи с обстрелами приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО «Зайцево».
С 5 часов утра террористы обстреливали этот контрольный пункт из снайперской винтовки.
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