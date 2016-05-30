Штаб АТО: За прошедшие сутки российские наемники совершили 25 обстрелов
За прошедшие сутки российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений.
Ситуация в зоне проведения АТО продолжает обостряться, констатирует пресс-центра штаба АТО в сообщении по состоянию на 6:00 часов 30 мая.
Самым горячим остается Донецкое направление, где боевики 14 раз обстреливали наши позиции в районе Авдеевки и шахты Бутовка из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, а также минометов калибра 82 и 120 мм.
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Вблизи Луганского и Новгородского противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
На Мариупольском направлении по позициям сил АТО рядом Широкиного, Гнутового, Павлополя, Коминтернова враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а впоследствии приобщил минометы калибра 82 и 120 мм.
Наши укрепления в районе близ Докучаевска и Березового вечером противник обстрелял из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
На Луганщине минувшей ночью было относительно тихо.
Напомним, в ночь на 29 мая в районе Новоселовки-2 и Верхньоторецького вражеская ДРГ устроила засаду, в результате 4 украинских солдат погибли. Еще один военный погиб в этом же районе, наехав на машине на мину.