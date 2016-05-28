Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня c начала суток: обстреливали из зенитных установок и БМП - штаб

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Еще ночью боевики из артиллерийских систем калибра 122 мм несколько раз вели огонь по нашим укреплениям вблизи Опытного и Авдеевки. У Новотроицкого били из 82-мм минометов.

В районе Красногоровки, Верхнеторецкого и Гранитного бандиты открывали огонь из стрелкового оружия», - отмечают в штабе АТО.

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В Луганской области боевики обстреливали из зенитных установок и вооружения БМП наши опорные пункты вблизи Новозвановки, а неподалеку Станицы Луганской и Степного били из гранатометов различных систем.

«В течение дня, с 6.00 до 18.00, незаконные вооруженные формирования открывали огонь дважды. Украинских защитников Широкино, что на Мариупольском направлении, захватчики обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов», - подчеркивают в пресс-центре.