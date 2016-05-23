Треск оружия и "приветы" из гранатометов: Генштаб показал свежие кадры из окраин Авдеевки (фоторепортаж)

Соответствующие фотографии Генштаб опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что здесь украинские бойцы стойко держат оборону под огнем боевиков незаконных вооруженных формирований.

"Все чаще боевики применяют запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений, ствольную артиллерию и 120-миллиметровые минометы. Иногда обстрелы продолжаются по несколько часов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, здесь почти не утихает треск из стрелкового оружия, постоянно "прилетают" гранаты из гранатометов, стали интенсивнее работать вражеские снайперы. К позициям, как утверждают в Генштабе, все чаще подбираются диверсионные группы, иногда появляется и тяжелая бронетехника.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра штаба Антитеррористической операции, самым опасным участком линии разграничения остаются окраины Авдеевки. Там противник ночью 22 мая совершил два мощных огневых налета с применением артиллерийских систем калибра 122 мм. Несколько снарядов попали в дома местных жителей, в результате чего здание загорелось. Вследствие артудара осколочные ранения получила местная жительница.