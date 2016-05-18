Олифер: Международные экологи предупредили об угрозе масштабного бедствия на Донбассе
Немецкий эксперт представил свой отчет участникам Трехсторонней контактной группе об угрозе экологической ситуации на Донбассе вследствие возможного подтопления шахт.
Об этом сообщила по результатам сегодняшних встреч в Минске пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"На заседании экономической подгруппы говорили, в том числе, о проблемах экологии. Немецкий эксперт Рольф Петри озвучил доклад о состоянии шахт на Донбассе", - написала она.
Пресс-секреталь напомнила, что ранее украинская сторона инициировала приглашение международных экологов для оценки ситуации на промышленных предприятиях Донецкой и Луганской областей.
"Данные этого отчета вызывают опасение из-за возможного подтопления ряда шахт - такая угроза может повлечь экологическое бедствие по всему Донбассу. И потому сейчас идёт поиск решения данной проблемы", - отметила Олифер.
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"Во время сегодняшней встречи Трёхсторонней контактной группы речь шла и о выполнении представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей взятых на себя обязательств протоколом от 19 сентября 2014 года - речь идёт об освобождении всех территорий, захваченных вопреки этим договоренностям, в том числе, и Дебальцево", - сообщила представитель Кучмы.