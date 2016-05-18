Олифер: Международные экологи предупредили об угрозе масштабного бедствия на Донбассе

Об этом сообщила по результатам сегодняшних встреч в Минске пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"На заседании экономической подгруппы говорили, в том числе, о проблемах экологии. Немецкий эксперт Рольф Петри озвучил доклад о состоянии шахт на Донбассе", - написала она.

Пресс-секреталь напомнила, что ранее украинская сторона инициировала приглашение международных экологов для оценки ситуации на промышленных предприятиях Донецкой и Луганской областей.

"Данные этого отчета вызывают опасение из-за возможного подтопления ряда шахт - такая угроза может повлечь экологическое бедствие по всему Донбассу. И потому сейчас идёт поиск решения данной проблемы", - отметила Олифер.

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"Во время сегодняшней встречи Трёхсторонней контактной группы речь шла и о выполнении представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей взятых на себя обязательств протоколом от 19 сентября 2014 года - речь идёт об освобождении всех территорий, захваченных вопреки этим договоренностям, в том числе, и Дебальцево", - сообщила представитель Кучмы.