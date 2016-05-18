"Перемирие" в зоне АТО: боевики били из тяжелой артиллерии и ударного беспилотника - штаб
В целом за прошедшие сутки противник 24 раза применил оружие против украинских защитников.
Нарушения режима тишины фиксируются фактически вдоль всей линии разграничения на Донбассе, боевики все чаще применяют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
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Поздно вечером на Мариупольском боевики грубо нарушили условия прекращения огня и более часа обстреливали из артиллерийских систем калибра 152 мм наши позиции возле н.п. Славное. На том же направлении противник бил по укреплениям сил АТО на подступах к Новотроицкому из 120-мм минометов, неподалеку от Гранитного – из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Павлополя – из гранатометов.
Как добавили в штабе, продолжаются обстрелы опорных пунктов сил АТО и в районе Авдеевки. Там боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганщине несколько раз под вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции возле Трехизбенки и Станицы Луганской.
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Кроме того, за прошедшие сутки в воздушном пространстве над подконтрольной ВСУ территории зафиксированы пролеты 3 вражеских БПЛА. Один из них – ударный, который бомбардировал расположение одного из украинских подразделений взрывными устройствами.