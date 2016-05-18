"Перемирие" в зоне АТО: боевики били из тяжелой артиллерии и ударного беспилотника - штаб

Нарушения режима тишины фиксируются фактически вдоль всей линии разграничения на Донбассе, боевики все чаще применяют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

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Поздно вечером на Мариупольском боевики грубо нарушили условия прекращения огня и более часа обстреливали из артиллерийских систем калибра 152 мм наши позиции возле н.п. Славное. На том же направлении противник бил по укреплениям сил АТО на подступах к Новотроицкому из 120-мм минометов, неподалеку от Гранитного – из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Павлополя – из гранатометов.

Как добавили в штабе, продолжаются обстрелы опорных пунктов сил АТО и в районе Авдеевки. Там боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине несколько раз под вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции возле Трехизбенки и Станицы Луганской.

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Кроме того, за прошедшие сутки в воздушном пространстве над подконтрольной ВСУ территории зафиксированы пролеты 3 вражеских БПЛА. Один из них – ударный, который бомбардировал расположение одного из украинских подразделений взрывными устройствами.