Погасшая звезда "ДНР": боевик "Бабай" пожаловался на спецслужбы РФ и заявил, что ему на Донбасс дорога закрыта

Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Ощущение обманутости не только от руководства "ЛНР" и "ДНР", но и наших всяких служб, от государства. Помощь из России идет, но не в тех объемах. Донбассу нужна прежде всего помощь интеллектуальная, умными управленцами и хозяйственниками", - заявил он.

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Боевик также пожаловался: когда приехал с войны узнал, что у него накопился долг за коммуналку, а денег заплатить не было, поэтому пришлось обращаться к местным властям. При этом "Бабай" заявил, что не может вернуться на Донбасс.

"Мне туда дорога закрыта. Мне говорят: Саш, туда ехать нельзя. Могут арестовать, посадить в подвал (арестовать - УНИАН) - причину найдут", - рассказал "Бабай".

Напомним, что ранее лидер террористов Игорь Гиркин утверждал, что "Бабай", дезертировал и вернулся в Крым. По его словам, произошло дезертирство большой группы казаков, в том числе и Александра Можаева.