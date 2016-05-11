Ситуация в зоне АТО остается неспокойной, боевики продолжают обстрелы – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на это время зафиксировано 4 случая нарушения боевиками «режима полной тишины».

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«Ночью и утром пророссийские бандформирования обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты в районе н.п. Новоалександровка и Счастье Луганской области. Из пригорода временно оккупированного Донецка боевики били из ручных противотанковых гранатометов по укреплениям украинских подразделений возле Марьинки», - подчеркнули в штабе.

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Также на Мариупольском направлении террористы обстреляли украинские позиции неподалеку Гранитного из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, сегодня был обнаружен вражеский БПЛА, который вел разведку в воздушном пространстве западнее Донецка, проинформировали в штабе АТО.