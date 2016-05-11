В ОБСЕ рассказали, сколько наблюдателей из России работают в миссии

Об этом говорится в отчете о деятельности СММ в Украине по состоянию на 11 мая 2016 года.

Всего в мониторинговой миссии работает 705 наблюдателей, из которых 590 - мужчины, а 115 - женщины.

Больше всего наблюдателей в миссии из США. Их количество составляет 60 человек.

Также к работе миссии в Украине привлекли большое количество наблюдателей из Великобритании, а именно 43, из Румынии - 42, из России - 40, из Германии - 32 и из Боснии и Герцеговины - 30.

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Кроме того, к работе миссии привлечены 301 украинец и еще 82 других иностранных работников.

К числу других иностранных работников относятся глава миссии, заместитель председателя, советники, аналитики, спикер миссии и другие. К местным работникам - ассистенты, советники и другой административный персонал.

В СММ напомнили, что остановить боевые действия на Донбассе должны стороны конфликта. Миссия не проводит расследований, а отчитывается о фактах; не доставляет гуманитарную помощь, но способствует ее доставке.