ОБСЕ прокомментировала сообщения о том, что наблюдатели помогали сторонам конфликта на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что никогда не предоставляла разведданные или иную помощь сторонам конфликта на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении миссии в Facebook.
"В ответ на заявления, якобы СММ ОБСЕ поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины: СММ ОБСЕ работает в соответствии с принципами прозрачности и беспристрастности. СММ ОБСЕ не предоставляет, и никогда не оказывала помощь сторонам конфликта, либо материальную помощь, разведданные или помощь в продвижении позиций" , - говорится в заявлении.
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В миссии подчеркнули, что мандат СММ предполагает мониторинг и объективную отчетность о ситуации, а также содействие диалогу.
"Миссия призывает стороны воздерживаться от необоснованных обвинений относительно деятельности СММ", - добавили в наблюдательной миссии.