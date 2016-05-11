В районе АТО нашли сгоревший российский танк и запрещенные противопехотные мины (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме того, неподалеку танка также найдены запрещенные противопехотные мины ПМН "Черная вдова" и "Лепесток".

"Вблизи Торецка сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили тайник с автоматом Калашникова и 300 патронами к нему, двумя гранатами к гранатомету РПГ-7, противопехотной миной МОН-50, гранатами Ф-1 и РГН, восемью гранатами к подствольному гранатомету, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тщательно замаскированный тайник был обустроен вблизи позиций украинских подразделений и мог быть использован ко дню празднования "референдума" для провокаций и обострения обстановки в регионе.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что Россия перебросила боевикам для "парада" танки и БТРы.