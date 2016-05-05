Россия перебросила боевикам для "парада" танки и БТРы - ГПСУ
15:11, 05 мая 2016Война
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На временно оккупированной территории продолжается подготовка к празднованию Дня победы.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.
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По его словам, в рамках этих «мероприятий» 3 мая через закрытый Украиной пункт пропуска «Должанский» на крупногабаритных колесных тягачах были незаконно доставлены на территорию Украины около 10 единиц военной техники.
«Это танки и БТРы. Якобы для участия в так называемом «параде», - отметил пресс-секретарь ГПСУ.
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