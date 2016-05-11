Ситуация в зоне АТО остается неспокойной: за сутки 11 вражеских обстрелов

С наступлением сумерек и до конца прошедших суток зафиксировано не менее 2 эпизодов применения боевиками оружия против украинских защитников, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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Так, на горловско-светлодарськой один из наших опорных пунктов в районе Луганского попал под огонь противника из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении украинских воинов, которые несут службу неподалеку Тарамчука, обстреливал вражеский снайпер.

По данным пресс-центра, с начала этих суток боевики открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в районе н.п. Новоалександровка, что на Луганщине.