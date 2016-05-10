Сутки в зоне АТО начались с обстрелов: под вражеским прицелом оказались Авдеевка, Старогнатовка и Марьинка

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, боевики нарушают условия строгого неприменении оружия практически вдоль всей линии разграничения.

Читайте такжеВ зоне АТО наиболее сложной ситуация остается в пригороде Донецка – штаб

"Вечером противник обстрелял наши опорные пункты в районе Авдеевки из гранатометов, стрелкового оружия и зенитных установок, неподалеку Луганского стреляли из гранатометов и вооружения БМП. На мариупольском направлении под огонь боевиков попали наши позиции в районе Широкино и Старогнатовки. Там противник применял гранатометы различных систем, а также противотанковые ракетные комплексы и вооружение БМП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганщине бандиты обстреливали из стрелкового оружия украинских воинов, которые несут службу возле Новоалександровки.

По данным пресс-центра, беспокойно и с начала этих суток: НВФ уже 6 раз открывали огонь по позициям ВС Украины.

Читайте такжеБоевики не прекращают вооруженные провокации против сил АТО - штаб

"Защитников Авдеевки обстреливают из гранатометов. У Старогнатовки боевики ведут огонь из БМП. А в районе Марьинки активизировались вражеские снайперы", - отметили в сообщении.