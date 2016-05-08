Боевики с окраин Донецка обстреливали из гранатометов позиции сил АТО возле Авдеевки

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Вечером из пригорода временно оккупированного Донецка незаконные вооруженные формирования несколько раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки", - сообщил пресс-центр.

Читайте такжеВ зоне АТО сегодня активизировались вражеские снайперы – штаб

Неподалеку Луганского, расположенного возле Светлодарского водохранилища, пророссийские боевики применяли против украинских защитников, кроме стрелкового оружия, еще и вооружения БМП.

"На Мариупольском направлении бандформирования в конце дня обстреляли позиции сил АТО в районе Тарамчука из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм", - отмечается в сообщении.

В Луганской области на протяжении прошлых суток сохранялось относительное затишье. Однако с полуночи зафиксировано применение противником автоматических станковых гранатометов у Станицы Луганской.

"Неспокойной ситуация остается утром неподалеку от Тарамчука, где боевики снова били по нашим позициям из гранатометов", - подытожили в пресс-центре.