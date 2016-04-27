В течение дня террористы обстреливали районы Авдеевки, Старогнатовки и Попасной - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что на протяжении дня зафиксировано 10 случаев применения оружия пророссийскими незаконными вооруженными формированиями против подразделений Вооруженных сил Украины.

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«Наши позиции в районе Авдеевки противник в очередной раз обстрелял из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь по опорным пунктам украинских военных вблизи Новотроицкого из вооружения боевых машин пехоты и зенитных установок, а в районах Тарамчука и Старогнатовки – из стрелкового оружия.

«На Луганщине, близ Попасной, наши позиции боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов», - добавили в штабе.

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