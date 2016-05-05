Фабрика в Донецке шьет по заказу "ДНР" форму с шевронами "Айдара" и бригад ВСУ - ИС
13:03, 05 мая 2016Война
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Швейная фабрика во временно оккупированном Донецке по распоряжению боевиков шьет военную форму с шевронами батальона «Айдар» и бригад Вооруженных сил Украины.
Швейная фабрика в Донецке якобы изготавливает форму с шевронами «Айдара» / УНИАН
Как сообщает группа «Информационное сопротивление» в сводке от 5 мая, «швейная фабрика в Донецке (микрорайон «Текстильщик») по заказу террористической организации «Донецкая народная республика» осуществляет пошив значительного количества комплектов военной формы украинского образца, с соответствующими нашивками».
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По данным группы, часть заказа с символикой батальона «Айдар» уже готова и передана боевикам, остальная часть заказа - с символикой бригад Вооруженных сил Украины (в частности, зафиксированы нашивки с надписями: «Николаев» и «79» - 79-я отдельная аэромобильная бригада, Николаев).
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