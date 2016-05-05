Боевики обстреляли военных из гранатометов в районе Авдеевки и Луганского

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 6.00 час 5 мая 2016 года.

В сообщении отмечается, что более половины случаев применения боевиками оружия приходится на темное время суток.

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"На Донецком направлении преступники пророссийских банд снова обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов наши опорные пункты в районе Авдеевки и Луганского. На Мариупольском направлении боевики вели огонь по опорным пунктам сил АТО в районе н.п. Гранитное и Новотроицкое из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе.

С начала этих суток вдоль всей линии разграничения было тихо, говорится в сообщении.