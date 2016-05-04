Боевики обстреляли из минометов опорные пункты ВСУ возле Широкино

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, ситуация в зоне проведения АТО остается неспокойной.

"Боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать условия прекращения огня. Всего в течение сегодняшнего дня зафиксировано пять обстрелов", - говорится в сообщении.

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В частности, в штабе отметили, что из минометов калибра 82 мм бандиты прицельно били по украинским опорным пунктам в районе Широкино, неприцельно - возле Гнутово. Стрелковое оружие и гранатометы боевики использовали против сил АТО возле Водяного и Новотроицкого.

На Донецком направлении противник обстрелял из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов позиции украинских ВСУ в районе Луганского.