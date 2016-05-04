За минувшие сутки в зоне АТО ранен один украинский военный - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранение в результате обстрела возле Марьинки”, - сказал Лысенко.

При этом он сообщил, что за минувшие сутки в зоне АТО ситуация осталась относительно стабильной, однако продолжаются единичные провокации со стороны боевиков.

“Ситуация в районе проведения АТО остается относительно стабильной. Однако единичные вооруженные провокации продолжаются. За минувшие сутки боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня”, - сказал Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении в течение вчерашнего дня не зафиксировано ни одного обстрела, на Донецком направлении боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, в частности неспокойной остается ситуация вблизи Авдеевки, где боевики применяли вооружение БМП, стрелковое оружие и гранатометы. Также гранатометы и стрелковое оружие они применяли в районе Зайцево, а возле Луганского, что на Светлодарской дуге, враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, за что получил отпор со стороны украинских военных, отметил Лысенко.

В то же время на Мариупольском направлении в районе Марьинки и Гнутово боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия и гранатометов.

Как сообщал УНИАН, вчера с наступлением сумерек пророссийские боевики снова активизировались.