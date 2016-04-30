Штайнмайер призвал соблюдать договоренности о прекращении огня на Донбассе накануне Пасхи

Об этом говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Я призываю все стороны твердо придерживаться того, что было согласовано. В последнее время, нарушения Минских соглашений о прекращении огня увеличились, неделя за неделей, одновременно в количестве и интенсивности. Теперь есть шанс предотвратить дальнейшее обострение насилия. Обе стороны должны воспользоваться возможностью. Ситуация не должна снова выйти из-под контроля и в результате привести к большим человеческим потерям", - подчеркнул Штайнмайер.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Специальный представитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что участники Трехсторонней контактной группы приветствуют намерение сторон на Донбассе обеспечить прекращение огня с 30 апреля.