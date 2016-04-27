Миссия ОБСЕ заявляет о высоком уровне насилия в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии за 26 апреля, который опубликован сегодня.

«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия наблюдала за высоким уровнем насилия - зафиксировано свыше 600 взрывов. В частности, СММ отметила значительное увеличение насилия в районе Ясиноватой - зафиксировано около 450 взрывов. В Луганской области СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в районе Станицы Луганской в ночь на 25 апреля», - отмечается в документе.

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В этой связи сказано, что во время пребывания на центральном железнодорожном вокзале Донецка, наблюдатели услышали 126 взрывов, но они не смогли определить тип вооружения. Также представители международной миссии услышали и увидели четыре неопределенных взрыва, 100 случаев возгорания и отдельно 10 единичных выстрелов с применением стрелкового оружия на расстоянии 3-10 км со стороны востока, юга, запада, северо-запада от места размещения наблюдателей.

В центре Донецка в вечерние часы 25 апреля миссия услышала семь неопределенных взрывов на расстоянии 7-10 км к северо-западу от их позиций.

Находясь в контролируемой боевиками Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали более 450 неопределенных взрывов, 100 отдельных выстрелов и несколько вспышек ведения огня по применению легких ручных пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии 2-7 км к западу и юго-западу от места их пребывания. Кроме того, в Ясиноватой в течение одного часа миссия услышала 95 взрывов.

В вечерние часы 25 апреля, находясь в контролируемом правительством Украины Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели услышали 243 взрыва, которые по их оценке, были вызваны в результате применения автоматических гранатометов. Еще более 21 взрыва, по данным миссии, стали следствием применения 73-мм противотанкового гранатомету СПГ-9, противотанкового гранатомета РПГ-7, двух 82-мм минометов и другого вооружения.