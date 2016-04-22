На Донбассе находятся более 110 заложников - Тандит

Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает Громадське.

В частности, он рассказал о процессе переговоров по освобождению заложников, удерживаемых боевиками на Донбассе.

«6 января, когда впервые возникла цифра 25, мы рассматривали формулу с представителями ОБСЕ 25 на 36. Однако впоследствии, из-за позиции марионеток, которые находятся в Донецке и Луганске эта формула стала меняться. Мы имеем большое терпение и мы готовы к формуле, которую предлагают с той стороны. Главное, чтобы это не была очередная «утка», которую готовят со стороны Москвы, которая фактически руководит Донецком и Луганском. Мы готовимся к проведению операции и количество уволенных и выведенных заложников растет», — сказал Тандит.

Читайте такжеГеращенко: Украина готова передать боевикам 50 лиц для обмена на 25 заложников

При этом он отметил, что на оккупированных территориях Донбасса находятся более 110 заложников.

«На этой территории находятся более 110 человек, которые официально считаются заложниками по данным СБУ», — сказал Тандит.

Также, он напомнил о 12 людях, которые незаконно удерживаются в России.

«Мы еще добавляем 12 наших героев, которые незаконно удерживаются на территории соседнего государства», — сказал советник главы СБУ.

Читайте такжеПАСЕ призвала освободить всех пленных на Донбассе и наказать виновных - резолюция