Боевики обстреляли Счастье и Троицкое из минометов
11:15, 21 апреля 2016Война
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В Луганской области за минувшие сутки, 20 апреля, боевики обстреляли г.Счастье и с. Троицкое из 120-мм минометов.
В Луганской области боевики обстреляли Счастье и Троицкое / youtube.com
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера террористы около 22:00 из пулеметов вели огонь по мосту в районе города Счастье.
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Кроме того, около 21:00 террористы обстреляли район села Троицкое Попаснянского района из 120-мм минометов.
В Станице Луганской уже вторая ночь прошла тихо.
«Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Вопрос об открытии пунктов пропуска на Пасху также зависит от соблюдения боевиками мира», - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
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