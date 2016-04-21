Боевики обстреляли Счастье и Троицкое из минометов

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера террористы около 22:00 из пулеметов вели огонь по мосту в районе города Счастье.

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Кроме того, около 21:00 террористы обстреляли район села Троицкое Попаснянского района из 120-мм минометов.

В Станице Луганской уже вторая ночь прошла тихо.

«Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Вопрос об открытии пунктов пропуска на Пасху также зависит от соблюдения боевиками мира», - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.