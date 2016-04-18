Аваков впервые озвучил потери Нацгвардии и МВД за два года боевых действий на Донбассе

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр выступил в поддержку добровольческих батальонов и сообщил, что впервые приводит официальную статистику по раненным и погибшим в подразделениях МВД и Нацгвардии в зоне проведения АТО на Востоке Украины.

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«У меня все клокочет внутри, когда кто-то вальяжно рассуждает о мифологии вокруг добровольческих батальонов. Я приведу сегодня официальную статистику по раненным и погибшим - впервые. Здесь нет тайны. но есть упрек пустобрехам, ставящим под сомнение подвиг ребят. Почему официальную? Потому, что были потери и те, которые не попали в наш учет -ребята гибли в бою, не успев должным образом оформиться в подразделениях. Приезжали на фронт, оставляя формальности на потом», - отметил Аваков.

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«За эти два года в подразделениях МВД и Нацгвардии: погибли 308 человек. В том числе из добробатов - 205 (108 - нацгвардейцы из Донбасса, Азова, Бат. Им. Кульчицкого, 97 - из батальонов МВД .); получили ранения 1228 человек. В том числе из состава добробатов - 701; пропали без вести - 41 боец; в плену (по нашей информации) - 10», - сообщил руководитель МВД Украины.

«Нечестно и несправедливо молчать о ребятах, отдавших жизнь и здоровье на этой войне! Подло преуменьшать их подвиг! Уже кому-то кажется неудобным в череде мирной жизни столицы и других мирных городов вспоминать. Но вспоминать надо - просто потому, что война еще идет - и ничего не закончено», - резюмировал Арсен Аваков