На Донбассе боевики намерены доукомплектовать свои подразделения за счет заключенных - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте такжеРазведка: одной из реальных угроз нацбезопасности является наращивание Россией войск около украинских границ

"Учитывая значительные боевые потери, массовые случаи дезертирства с передовых позиций и увеличение количества желающих уволиться с воинской службы, командование 1 АК ВС РФ пытается доукомплектовать соединения и части личным составом путем досрочной амнистии заключенных за уголовные преступления, которые отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБоевики на Луганском направлении отрабатывают форсирование реки - разведка

Также в разведке отмечают, с этой целью проводятся агитационные мероприятия в пенитенциарных учреждениях н.п. Горловка, Торез и Снежное, где заключенным предлагается полная амнистия с погашением судимостей и “подъемные” в размере 10 тыс. российских рублей. Предполагается отобрать около 300 человек для их последующей подготовки и направления в передовые подразделения в район н.п. Марьинка.