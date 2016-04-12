Турчинов: Украина должна стать частью системы ПРО в Европе

Об этом говорится в поздравлении Турчинова ко Дню работников ракетно-космической отрасли и Всемирному дню авиации и космонавтики, обнародованном на сайте СНБО.

"Сегодня одной из важных задач для усиления обороны и безопасности нашей страны является восстановление ракетного щита. Украина должна защитить себя и стать частью надежной и действенной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Европе - непроницаемой для ракет и авиации", - отметил Турчинов.

По его словам, сейчас ученые, конструкторы, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса выполняют задачи по обеспечению производства "современных ракетных комплексов и самолетов, не уступающих лучшим мировым аналогам".

При этом секретарь СНБО убежден, что благодаря их труду Украина способна не только защитить себя, но и стать ведущей страной в области ракето - и авиастроения.

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Как ранее сообщал УНИАН, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, единственной угрозой для России является система ПРО США.

Отметим, в 2012 году в НАТО договорились о развитии возможностей в Европе. Румыния и Польша согласилась разместить у себя элементы системы ПРО, а в Турции уже размещен радар.

При этом такие планы разозлили Россию, которая даже "оправдывала" военную агрессию против Украины и аннексию Крыма опасениями относительно перспектив размещения натовских систем ПРО в Украине.