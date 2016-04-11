Боевики начали "минную войну" и распространяют слухи о масштабном "пасхальном" наступлении ВСУ - ИС

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

«В "ДНР" и "ЛНР" одновременно начали распространяться слухи о якобы готовящемся масштабном «пасхальном наступлении ВСУ». Согласно распространяющейся информации, данное наступление будет проведено под давлением США с целью "испортить" населению оккупированных районов «светлый праздник православной Пасхи», - отметил он.

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Также, по данным ИС, террористы активизировали «минную войну» - участились случаи подрыва транспорта АТО в тактическом тылу украинских войск.

«На нескольких участках зафиксирована деятельность нескольких "специализированных" ДРГ противника, имеющих в своём составе высокопрофессиональных сапёров», - добавил Тымчук.