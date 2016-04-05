В этом году для ВСУ закупили около 150 единиц вооружения и военной техники

В этом году для Вооруженных Сил закуплено и поставлено около 150 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай на брифинге.

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Он отметил, что государственные предприятия продолжают поставлять в ВСУ модернизированное вооружение и военную технику.

По его словам, в соответствии с государственным оборонным заказом, в этом году для армии закуплено и поставлено около 150 единиц вооружения и военной техники, в том числе новейшие БТРы, 120-мм минометы, боевые бронемашины и наземные локаторы.

Кроме того, как сообщил Чернобай, в ВСУ поступило более 100 единиц автомобилей различных модификаций и 28 тысяч боеприпасов.

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Пресс-секретарь отметил, что Минобороны разработало проект государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года. Он сообщил, что документ прошел рассмотрение и уже утвержден правительством Украины.

Чернобай сообщил, что с начала проведения АТО развернутая система технического обеспечения ВСУ позволила восстановить более 42,5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Он отметил, что почти 40 тыс. из них восстановлено силами ВСУ.