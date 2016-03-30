Неспокойная ситуация южнее Донецка: боевики применяют "джентельменский набор" огневых средств - ИС

География обстрелов расширяется - теперь их фиксируют на ряде участков, которые до этого были относительно спокойными, сообщил он "Апострофу".

Боевики, по его словам, начали постреливать на Луганском направлении и весьма активно стреляют южнее Донецка - в районе Докучаевска, Гнутово, Павлополя, Талаковки, Широкино.

В районе Авдеевки на Донецком направлении боевые действия идут в перманентном порядке. Боевики настойчиво пытаются отодвинуть украинские подразделения от дороги на Горловку, которую те уверенно контролируют огнем, удерживая промзону Авдеевки.

Вчера бои активизировались снова в окрестности Горловки, где боевики пытаются оттеснить подразделения ВСУ с позиций в районе Зайцево и Жованки, весьма активно также ими обстреливаются позиции украинских войск в районе Ленино - Майорск.

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"Намерения противника понятны, он хочет оттеснить украинские подразделения подальше от важных для них в тактическом значении участков и позиций. Для этого они весьма активно применяют довольно разнообразный "джентельменский набор" огневых средств поражения и постоянно провоцируют боестолкновения с украинскими передовыми подразделениями действием своих небольших пехотных групп, до усиленного взвода (иногда при поддержке бронетехники), а также ДРГ", - рассказали в ИС.

Неспокойно и в районе Докучаевска, где украинские опорные и наблюдательные пункты (в основном, на участке в районе села Новотроицкое) в течение нескольких последних дней неоднократно попадали под массированный огонь вражеских миномётов и гранатомётов.

"Несмотря на то, что на отдельных участках противник ведет активную перегруппировку своих сил и средств, накопление боекомплекта, а также других предметов материально-технического снабжения (основной объём поставок осуществляется автотранспортом), очевидных и однозначных признаков подготовки боевиков к широкомасштабному наступлению пока не просматривается", - подытожил Машовец.