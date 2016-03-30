На передовую в зоне АТО прибыли военные из Иваново, Костромы и Воронежа - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«Противник продолжает провокационные действия и меры по усилению передовых подразделений на Славянском и Донецком направлениях», - сказано в сообщении.

Наибольшая активность сохраняется в районах Зайцевого и промышленной зоны Авдеевки, где осуществляются интенсивные обстрелы позиций сил АТО, в том числе с использованием 152-миллиметровых артиллерийских систем, 82 - и 120-миллиметровых минометов.

Кроме того, производится усиление и ротация подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ на передовых позициях. В частности в Ясиноватой из Воронежа прибыл подразделение 128-го специального моторизованного полка внутренних войск МВД РФ; на западную окраину Донецка прибыли три грузовика с личным составом 100-й отдельной мотострелковой бригады; из Макеевки в направлении Донецка переброшены две инженерные машины разграждения; в районах Донецка и Ясиноватой зафиксирован деятельность подразделений из состава отдельной роты радиоэлектронной борьбы.

В разведке добавили, что с целью изобличения системы огня и уточнения оборонительных порядков подразделений сил АТО активно применяются диверсионно-разведывательные группы.

В район Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого вошли три диверсионно-разведывательные группы из состава 331-го парашютно-десантного полка (Кострома) 98-й воздушно-десантной бригады (Иваново) воздушно-десантных войск ВС РФ.