День в зоне АТО: боевики совершили 16 вооруженных провокаций, "горячее всего" - снова возле Донецка

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00 в Facebook.

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"Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. За сегодня боевики 16 раз прибегали к вооруженным провокациям против украинских защитников, что на два обстрела меньше по сравнению со вчерашним днем", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что "горячее всего" было на Донецком направлении, где под вражескими обстрелами из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оказались украинские защитники Авдеевки, Опытно, Песков, Луганского и Троицкого.

В пресс-центре отмечают, что усилия пророссийских наемников оказались напрасными, украинские силы в очередной раз доказали, что надежно удерживают свои позиции. При этом украинским военным пришлось дважды открывать ответный огонь из стрелкового оружия.

"Напряженной остается ситуация на Мариупольском направлении, где по опорным пунктам Вооруженных сил Украины близ Марьинки боевики вели огонь из гранатометов. В этом районе на протяжении целого дня прицельно "работали" вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении за указанный период обстрелов позиций АТО сил не было.

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Также в штабе добавили, что с целью улучшения состояния ситуации в занимаемой зоне ответственности войска продолжают укреплять позиции, принимают меры по разминированию подконтрольных им территорий, продолжают обнаруживать и обезвреживать диверсионно-разведывательные группы противника.