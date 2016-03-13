Донбасс на пороге техногенной катастрофы: Донецкая фильтровальная станция прекратила работу

Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за провокаций террористов, без водоснабжения остались 400 тыс. лиц.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В сообщении напоминается, что Донецкая фильтровальная станция является объектом социального значения и находится на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям террористической организации «ДНР».

Сегодня станция прекратила свою работу, что может повлечь техногенную катастрофу, поскольку без воды остались 400 тысяч жителей Донецкой области.

В штабе пояснили, что прекращение работы станции произошло из-за того, что преступники в очередной раз осуществляют провокации с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и дальнейшего их обвинения в нарушении Минских договоренностей.

В частности, НЗФ было создано несколько мобильных групп, установивших на грузовые автомобили минометы 82 калибра. Эти мобильные группы осуществляют неприцельные обстрелы как района вокруг данной станции, так и самой станции. Кроме того, ведется неприцельный вражеский снайперский обстрел с целью обвинить в обстрелах ВСУ.

В штабе АТО отметили, что на территории данного района нет ни одного подразделения Вооруженных сил Украины. «Никаких активных действий со стороны украинских войск с целью овладения объектом не происходит. Все заявления относительно данного инцидента не соответствуют действительности и является очередным фейком НЗФ», - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня МИД Украины обнародовал заявление, касающееся обострения ситуации на Донбассе, в котором, среди прочего, подчеркнул, что Россия должна осознавать, что в случае разрушения Донецкой фильтровальной станции, восстановление которой ее представители согласовали в рамках Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехстороннего контактной группы, в регионе может вспыхнуть эпидемия дизентерии и гепатита.