ОБСЕ: стороны конфликта на Донбассе должны отойти дальше от линии разграничения

Об этом он заявил в понедельник, 14 марта, в Берлине в интервью агентству Reuters, передает Deutsche Welle.

По данным СММ, расстояние между сторонами конфликта в отдельных местах уменьшилась до сотен метров. "Они так близко, что могут ругаться друг на друга через линию разграничения", - сказал Хуг. Изначально украинские и сепаратистские подразделения должны были разойтись на 2-5 километров, нынешнее сближение, считает Хуг, грозит нарушением перемирия.

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В миссии 14 марта объявили о плане Хуга посетить 16-20 марта Донецкую и Луганскую области, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и поддержать усилия по нормализации ситуации. В поездку заместителя председателя СММ ОБСЕ пригласили прессу. Вечером 14 марта миссия также сообщила о сокращении случаев перестрелок вблизи Донецка несмотря на продолжение нарушений режима прекращения огня.

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