Россия перебросила в Докучаевск подразделение спецназа своих вооруженных сил - ИС

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ зоне АТО неспокойно, за сутки зафиксировано 44 обстрела - штаб

«В район Докучаевска со стороны Стылы (село в Старобешевском районе Донецкой области) прибыло подразделение спецназа ВС РФ», написал он.

По его словам, переброска осуществлялась на 4-х КамАЗ и 2-х бронеавтомобилях ГАЗ-2330 «Тигр».

Ранее группа "ИС" сообщала, что наиболее напряженная ситуация в зоне АТО - в районе Ясиноватской развязки.