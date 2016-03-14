Россия перебросила в Докучаевск подразделение спецназа своих вооруженных сил - ИС
12:35, 14 марта 2016Война
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Россия перебросила в Докучаевск Донецкой области подразделение спецназа своих вооруженных сил.
REUTERS
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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«В район Докучаевска со стороны Стылы (село в Старобешевском районе Донецкой области) прибыло подразделение спецназа ВС РФ», написал он.
По его словам, переброска осуществлялась на 4-х КамАЗ и 2-х бронеавтомобилях ГАЗ-2330 «Тигр».
Ранее группа "ИС" сообщала, что наиболее напряженная ситуация в зоне АТО - в районе Ясиноватской развязки.
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