В Марьинке боевики обстреляли бригаду рабочих во время ремонта газопровода (фото)

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на СЦКК.

"Сегодня, 12 марта, с неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса были в очередной раз обстреляны ремонтники, которые выполняли восстановительные работы на газопроводе Марьинка - Красногоровка. Обстрелы были совершены с оккупированных боевиками западных окраин Донецка, а именно из района Трудовский", - говорится в сообщении.

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Так, около 9:00 ремонтную бригаду обстрелял снайпер, а около 11:00 боевики обстреляли ремонтников из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела повреждена ремонтная техника.

"Гражданские лица были вынуждены полностью прекратить запланированные работы и прятаться от обстрелов, поскольку возникла угроза их жизни. Для вывода рабочих и техники из-под обстрела, украинская сторона СЦКК была вынуждена ввести режим "Тишина". По предварительным данным, никто из рабочего персонала не пострадал, однако обстрелом из пулемета был поврежден трактор. В настоящее время люди с опасного участка выведены, осуществляются мероприятия по эвакуации поврежденной техники", - добавили в штабе.

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