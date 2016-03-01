Лысенко: Мы уже не считаем сейчас, сколько сделано обстрелов

Об этом представитель АП по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил в эфире 5 канала.

По его мнению, это связано с проведением очередных переговоров в Минске.

"Традиционно, перед такими важными встречами мы наблюдаем эскалацию напряженности по сегодняшний день. Мы уже не считаем сейчас, сколько сделано обстрелов, но мы уже точно знаем, что есть и погибшие, и раненые. Впереди еще ночь, будем надеяться, что эта цифра не будет увеличиваться, но мы констатируем то, что и напряжение есть, и начали работать более интенсивно разведывательно-диверсионные группы врага", - сказал спикер.

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, с начала сегодняшних суток террористы 29 раз обстреляли опорные пункты украинских войск, больше всего – на Донецком направлении.