В течение дня боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети. Отмечается, что впервые за несколько дней был нарушен режим тишины на Луганском направлении, где в полдень боевики обстреляли наши позиции из гранатометов и вели снайперский огонь вблизи Новотошковского.

Читайте такжеЗа минувшие сутки были ранены двое украинских военнослужащих

«Укрепления ВСУ в районе Марьинки, Авдеевки, Песков, Луганского враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеские снайперы вели огонь по позициям вблизи Новгородского, Марьинки и Луганского», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что опорный пункт в районе Новгородского российские террористы обстреляли из миномета.

Неприцельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших войск боевики вели в районе Опытного, Песков и шахты Бутовка, добавили в штабе.