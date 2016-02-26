В течение дня боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО

18:44, 26 февраля 2016
Война
523 0

В течение дня террористические группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО, зафиксировано 14 таких обстрелов.

АТО, Донбасс, военные, военный / Фото УНИАН

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети. Отмечается, что впервые за несколько дней был нарушен режим тишины на Луганском направлении, где в полдень боевики обстреляли наши позиции из гранатометов и вели снайперский огонь вблизи Новотошковского.

Читайте такжеЗа минувшие сутки были ранены двое украинских военнослужащих

«Укрепления ВСУ в районе Марьинки, Авдеевки, Песков, Луганского враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеские снайперы вели огонь по позициям вблизи Новгородского, Марьинки и Луганского», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что опорный пункт в районе Новгородского российские террористы обстреляли из миномета.

Неприцельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших войск боевики вели в районе Опытного, Песков и шахты Бутовка, добавили в штабе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter