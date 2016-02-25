Силы АТО отбили штурм: бой под Зайцевым шел почти сутки (видео)

На Донетчине возле села Зайцево в среду вечером боевики начали штурмовать позиции сил АТО. Уже месяц этот горячий "нулевой" участок фронта, который обороняет отдельная мотопехотная бригада, ежедневно попадает в сводки штаба.

Вчера один из подчиненных бригаде батальонов принял штурмовое столкновение, которое началось вечером и продолжалось практически до самого утра. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО напряженная: боевики 56 раз обстреляли украинских военных

Под прикрытием пулеметов, гранатометов вражеская пехота пошла в наступление. Однако украинским военнослужащим удалось подвинуть дальше сепаратистов с высоты, с которой они наступали.

Отмечается, что на месте брошенных позиций российских наемников, откуда они начинали атаковать украинские позиции, были захвачены вражеские трофеи: это противотанковые управляемые ракеты, предназначенные для поражения танков и бронированной техники, и "Шмели" - огнеметы производства 2000 года.

Есть доказательства того, что все это изготовлено в России, поскольку имеет соответствующую маркировку и находится на вооружении армии РФ.

Напомним, вчера стало известно, что боевики полностью покинули Широкино.