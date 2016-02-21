Ночь в зоне АТО прошла спокойно: на Луганском и Мариупольском направлениях соблюдался режим тишины

Ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На Луганском и Мариупольском направлениях соблюдался режим прекращения огня, задекларированный Минскими соглашениями.

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На донецком направлении бандформирования боевиков обстреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета опорный пункт украинских войск неподалеку Зайцево.

Неприцельный огонь из гранатомета велся по нашим позициям вблизи Майорска и из крупнокалиберного пулемета в районе Троицкого.

По позициям украинских войск неподалеку Опросного велся огонь из стрелкового оружия.