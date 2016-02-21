Ночь в зоне АТО прошла спокойно: на Луганском и Мариупольском направлениях соблюдался режим тишины
На Луганском и Мариупольском направлениях соблюдался режим прекращения огня, задекларированный Минскими соглашениями.
Ночь в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
На Луганском и Мариупольском направлениях соблюдался режим прекращения огня, задекларированный Минскими соглашениями.
Читайте такжеЗа минувшие сутки под Авдеевкой ранены четверо военных
На донецком направлении бандформирования боевиков обстреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета опорный пункт украинских войск неподалеку Зайцево.
Неприцельный огонь из гранатомета велся по нашим позициям вблизи Майорска и из крупнокалиберного пулемета в районе Троицкого.
По позициям украинских войск неподалеку Опросного велся огонь из стрелкового оружия.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 час 21 февраля 2016 года: Ночь в зоне проведения АТЕ прошла отно...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО20 февраля 2016 г.