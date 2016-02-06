Боевики готовили теракт в "серой зоне" возле Попасной (фото)

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, военнослужащими ВСУ неподалеку Попасной был задержан автомобиль, который передвигался по серой зоне в районе, где проводилось разминирование и восстановление линий электропередач.

"Следует отметить, что работы по разминированию и восстановлению в серой зоне проводятся только по обоюдной договоренности между сторонами конфликта, под пристальным наблюдением представителей СЦКК и наблюдателей ОБСЕ. В день, когда был задержан автомобиль, работы по восстановлению ЛЭП проводиться не могли, поскольку не было соответствующего запроса. Автомобиль передвигался со стороны оккупированной пророссийскими бандформированиями территории. Однако наибольший интерес вызвал смертоносный багаж автомобиля. Так, в машине находились взрывчатка, средства взрывания и противотанковая мина, подготовленная для установки таким образом, чтобы ее невозможно было обезвредить", - говорится в сообщении.

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Очевидно, этот арсенал был подготовлен для очередной кровавой провокации с целью скомпрометировать Украину, отметили в штабе.

"Противотанковую мину планировалось установить под опорой ЛЭП. По адскому замыслу боевиков на ней должны были подорваться украинские саперы вместе с рабочими, которые проводили восстановительные работы, а в идеале - представители миссии ОБСЕ. В дальнейшем планировалось придать этому происшествию широкую огласку с целью обвинить Украину в минировании объектов инфраструктуры и срыве Минских договоренностей", - отметили в пресс-центре.