Разведка назвала число погибших в боях на Донбассе россиян

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"В распоряжении Главного управления разведки после проведенной работы есть документы, которые реально подтверждают гибель или ранение российских военнослужащих на территории Украины. Мы провели такой анализ и четко установили статистические данные о погибших и раненых за период с января по сентябрь 2015 года. По данным ГУР, за этот период на территории Украины из состава 1 и 2 АК погибли 627 человек, получили ранения разных степеней тяжести 2155 человек", - добавил Скибицкий.

По его словам, информация касается россиян, которые погибли во время ведения боевых действий, и входили в состав 1 и 2 армейских корпусов российских оккупационных войск.

"На сегодня отмечается тенденция к увеличению гибели российских граждан на территории Донбасса. По имеющейся информации, только с начала 2016 года 42 гражданина РФ погибли на оккупированной территории на Донбассе", - заявил Скибицкий.