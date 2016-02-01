Ситуация в зоне АТО остается напряженной, боевики совершили более 20 обстрелов - штаб

В течение дня ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильно напряженной. Боевики с начала суток 21 раз обстреляли украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что члены пророссийских террористических бандформирований в основном обстреливали украинские позиции в районе Горловки и на окраинах Донецка.

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«Из гранатометов различных систем враг открывал огонь по нашим воинам в Авдеевке и на шахте Бутовка. Опорные пункты украинских Вооруженных сил в Опытном противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки. Неспокойно было и в районе Песков, где противник обстреливал наших воинов из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, неподалеку от временно оккупированной Горловки пророссийские боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениях в Троицком, Зайцево, Новгородском и Майорске.