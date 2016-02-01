Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь
12:52, 01 февраля 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО ни один из украинских военных не погиб и не был ранен.
Силы АТО за сутки не потеряли ни одного воина / Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Несмотря на более полусотни обстрелов, мы не потеряли ни одного воина и никто не был ранен", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.
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