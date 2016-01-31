За сутки в зоне АТО погибли 2 военнослужащих, еще 4 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Также еще один военнослужащий погиб, подорвавшись на растяжке, еще один получил ранения. Все потери произошли на Донецком направлении", - сказал Мотузяник.

Читайте такжеЗа сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО, применив запрещенные 120-мм минометы

По его словам, один военный погиб и один получил ранения вблизи поселка Зайцево в результате минометного обстрела, двое ранены вблизи населенного пункта Опытное в результате обстрела из гранатометов, один погиб и еще один получил ранения, подорвавшись на растяжке возле шахты Бутовка.