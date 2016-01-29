Очередные потери среди боевиков: разведка сообщила о гибели 8 террористов у Зайцево

Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сведении относительно обстановки в районе проведения АТО состоянию на 29 января.

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«В результате провокационных действий российские оккупационные войска понесли очередные потери – в результате боевого столкновения с подразделениями сил АТО в районе Зайцево восемь военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК погибло и около 20 получили ранения», - говорится в сообщении.

Украинская разведка также фиксирует рост недовольства местного населения оккупированных территорий деятельностью подразделений 1-го армейского корпуса «ДНР».