Разведка заявила, что боевики стали интенсивнее "поливать" огнем позиции сил АТО
Боевики на Донбассе увеличили интенсивность огневого воздействия на силы АТО.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В течение суток осуществлено 66 обстрелов позиций сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и танков, из них: 26 - Луганское, Зайцево, Майорск, Новгородское, Троицкое (Славянское направление), 37 - Авдеевка, шахта Бутовка, Опытное, Пески, Марьинка (Донецкое направление) и 3 - Гнутово, Водяное (Мариупольское направление) ", - отметили в ведомстве.
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Также сказано, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной.
Кроме того, украинская разведка в очередной раз проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о размещении боевиками на Донбассе танков, артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня "Град".