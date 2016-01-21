За сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеЗа сутки боевики 18 раз нарушали режим тишины в зоне АТО – штаб

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших украинских военных не было, однако шесть украинских военных получили ранения", - сказал Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранение.