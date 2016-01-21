За сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военных
13:04, 21 января 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции были ранены шесть украинских военнослужащих.
Шесть украинских военных получили ранения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших украинских военных не было, однако шесть украинских военных получили ранения", - сказал Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранение.
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