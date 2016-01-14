Порошенко встретится с главой МККК для возобновления поиска пропавших без вести на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве.

«Наконец мы возрождаем деятельность гуманитарных миссий, в том числе Международного комитета Красного Креста для поисковых миссий тех, кто пропал без вести. Оговорена моя встреча в Швейцарии с Питером Маурером, президентом Международного комитета Красного Креста, для того, чтобы эта деятельность была активизирована в ближайшие дни и недели", - подчеркнул Порошенко.

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