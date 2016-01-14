Порошенко встретится с главой МККК для возобновления поиска пропавших без вести на Донбассе
16:00, 14 января 2016Война
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Президент Петр Порошенко заявляет о договоренности о встрече с руководством Международного комитета Красного Креста относительно возобновления деятельности по поиску пропавших без вести на Донбассе.
Порошенко хочет посодействовать восстановлению поиска пропавших без вести / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве.
«Наконец мы возрождаем деятельность гуманитарных миссий, в том числе Международного комитета Красного Креста для поисковых миссий тех, кто пропал без вести. Оговорена моя встреча в Швейцарии с Питером Маурером, президентом Международного комитета Красного Креста, для того, чтобы эта деятельность была активизирована в ближайшие дни и недели", - подчеркнул Порошенко.
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