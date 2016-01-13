Украинская разведка передала ОБСЕ данные о местах размещения боевиками танков, САУ и "Буратино"

Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ передана информация о размещении боевиками в районах Первомайска, Горловки, Макеевки, Донецка, Мичурино и Безымянного запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безымянное запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, артиллерийских систем калибром более 100-мм (САУ) и тяжелой огнеметной системы ТОС-1 “Буратино”», - говорится в сообщении.

В ГУР также отмечают, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. На протяжении суток усилия противника были сосредоточены на усилении передовых подразделений на Новоайдарском, Славянском и Донецком направлениях; скрытом размещении запрещенного Минскими договоренностями вооружения и военной техники на Мариупольском направлении; ведении разведки сил АТО; поддержании войск в готовности к немедленному задействованию и повышении их боеспособности.